 Dursun Özbek ismini anmadı – Fotomaç – 05 Aralık 2017 ;
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    05 Aralık 2017, Salı
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    ismini anmadı

    Dursun Özbek ismini anmadı

    Terim ile görüşmediklerini açıklayan Başkan Özbek, “Taraftarlar bize ve bu takıma inansınlar” dedi; Tudor’dan hiç bahsetmedi

    Beşiktaş karşılaşması sonrasında "Galatasaray, Fatih Terim ile anlaştı" haberleri patlarken Başkan , tecrübeli çalıştırıc ile bir görüşmeleri olmadığını açıkladı. Ankara yolculuğu öncesinde soruları yanıtlayan Özbek, "Yarın (bugün) bizim rutin yönetim kurulu toplantımız var. Tabii Cumartesi günü çok üzüldük ama bu manada hiç olayı speküle etmememiz lazım. Bu toplantı da bizim rutin toplantımız, dolayısıyla söyleyeceğim bu kadar" diyerek hoca değişikliğine gitmeyi düşünmediklerini kaydetti.

    MAYISI BEKLEYELİM
    Fatih Terim iddialarının hatırlatması üzerine Özbek, "Kendisiyle de bu konuda hiç bir görüşmemiz olmadı, kendisi de bunu ifade etti" dedi. Taraftarlara mesaj gönderen Özbek, "Beşiktaş maçından sonra hepimiz çok üzüldük. Taraftardan sadece bir şey istiyorum. Bize ve bu takıma inansınlar. Şampiyonluk yolundan en ufak bir sapmamız yok. Mayıs'ı beklemek lazım" diyerek sözlerini noktaladı. Özbek'in Tudor'un arkasında durmalarına karşın Hırvat hocanın ismini anmaması dikkat çekti.
    1. 05 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:01
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