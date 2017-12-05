Dursun Özbek ismini anmadı
Terim ile görüşmediklerini açıklayan Başkan Özbek, “Taraftarlar bize ve bu takıma inansınlar” dedi; Tudor’dan hiç bahsetmedi
MAYISI BEKLEYELİM
Fatih Terim iddialarının hatırlatması üzerine Özbek, "Kendisiyle de bu konuda hiç bir görüşmemiz olmadı, kendisi de bunu ifade etti" dedi. Taraftarlara mesaj gönderen Özbek, "Beşiktaş maçından sonra hepimiz çok üzüldük. Taraftardan sadece bir şey istiyorum. Bize ve bu takıma inansınlar. Şampiyonluk yolundan en ufak bir sapmamız yok. Mayıs'ı beklemek lazım" diyerek sözlerini noktaladı. Özbek'in Tudor'un arkasında durmalarına karşın Hırvat hocanın ismini anmaması dikkat çekti.
- 05 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 02:01
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Tudor'un kader tarihi 24 Aralık
Toplam 46
Yorum
marasli gs zarar vermek istemiyorsan sezon sonu kadar böyle ! eger türkiyedeki calismasytemi buysa avrupa yok olurdu 6 ay da bir td kovulmaz
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Taraftarlar Fatih Terim'in evine gitti!
Toplam 3
Yorum
Cengiz Yönetim Fatih Terimi degil , Taraftari CEZALANDIRIYOR,,,, Simdi sira TARAFTARDA Yönetim 40milyon bonservisi cepten ödesin Maclara gitmeyelim
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Krallıkta iddialı
Toplam 1
Yorum
Ercan Sportmen kişilik,mükemmel e yakın bir golcü ben bu sezon gol Kralı olacağına eminim bence Ligimizin açık ara en iyisi
Dursun Özbek ismini anmadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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