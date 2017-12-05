 Dağlar kadar fark – Fotomaç – 05 Aralık 2017 ;
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    05 Aralık 2017, Salı
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    Dağlar kadar fark

    Dağlar kadar fark
    TUDOR ile derbi kazanmaya hasret kalan Cimbom'un derbilerle diğer maçlar arasındaki istatistiklerinde dağlar kadar fark var. İşte o tablo:

    4 MAÇ 10
    0.5 GOL 2.7
    10 TOPLAM ŞUT 15
    3.8 İSABETLİ ŞUT 6.4
    16 TOPLA BULUŞ. 28
    321 İSABETLİ PAS 457
    1. 05 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:31
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