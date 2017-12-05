TUDOR ile derbi kazanmaya hasret kalan Cimbom'un derbilerle diğer maçlar arasındaki istatistiklerinde dağlar kadar fark var. İşte o tablo:



4 MAÇ 10

0.5 GOL 2.7

10 TOPLAM ŞUT 15

3.8 İSABETLİ ŞUT 6.4

16 TOPLA BULUŞ. 28

321 İSABETLİ PAS 457