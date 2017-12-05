Büyüklük Terim'de kaldı!

Fatih Terim yönetiminde 2011-2013 yılları arasında 25 büyük maça çıkan Galatasaray, bu maçlarda 14 galibiyet, 8 beraberlik, 3 yenilgi alırken, sonrasında 6 farklı teknik adamla 36 maçta 11 galibiyet, 6 beraberlik 19 yenilgi alabildi. Fatih Terim dönemindeki performansını mumla arayan sarı kırmızılı camiada; Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir maçlarında toplanan puanların ortalaması 2,00'den 1,08'e düşerken, mağlubiyet yüzdesi yüzde 12'den yüzde 52,7'ye fırladı.

YENİLGİDE YÜZDE 339 ARTIŞ!

Galatasaray'ın Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir'e karşı puan ortalaması Terim sonrasında yüzde 85 düşerken, mağlubiyet yüzdesi ise yüzde 339 arttı. Cimbom, Terim ile Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye karşı aldığı 4'er galibiyet sayısına, bu ekiplere karşı sonrasında çıktığı 20 maçta ulaşamadı.







Sabah