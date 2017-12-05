Bir Terim bir de Daum

Ligde, derbi kazanmadan şampiyon olmayı başaran iki teknik adam var. Tudor’la ise imkansız görülüyor

Galatasaray derbi kazanmadan yoluna devam ederken bu durum 'derbi kazanmadan şampiyon olabilir mi?' sorusunu gündeme getirdi. Geçmişte bunu sadece 2 takım başardı. 1996-97 sezonunda Fatih Terim'le mutlu sona ulaşan Galatasaray, derbilerde F.Bahçe'ye 4-0 ve 3-2 yenilirken, Beşiktaş ile 2 maçta da berabere kalmıştı. 1994- 95'te ise Beşiktaş Daum ile Galatasaray'a 3-1 ve 3-2 kaybedip, Fenerbahçe ile iki maçta da berabere kalmasına rağmen şampiyon oldu. Ancak Tudor'un hocalık kalitesinin bunu başarmaya yetip yetmeyeceği tartışma konusu!