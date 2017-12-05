Anketler 'Terim' diyor

kazanamayandefterden silen Galatasaray taraftarları,için bastırmaya devamediyor. Sosyal medyada dün de birçokmesaj paylaşılırken bunlardan en çokdikkat dikkat çekenişarkısının Terim'e uyarlanmış haliydi.Taraftarlar,etiketi altında şu dizeleri paylaştı:Güneşimi kaybettimGünlerime doğman gerek,Yaşama tutunmam içinGalatasaray'a geri dönmen gerek