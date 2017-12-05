 Anketler 'Terim' diyor – Fotomaç – 05 Aralık 2017 ;
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    05 Aralık 2017, Salı
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    Anketler 'Terim' diyor

    Anketler 'Terim' diyor

    100 bin kişinin katıldığı ankette taraftarların yüzde 95’i tecrübeli hocanın takımın başına getirilmesini istedi

    Derbi kazanamayan İgor Tudor'u defterden silen Galatasaray taraftarları, Fatih Terim için bastırmaya devam ediyor. Sosyal medyada dün de birçok mesaj paylaşılırken bunlardan en çok dikkat dikkat çekeni Mithat Körler'in şarkısının Terim'e uyarlanmış haliydi. Taraftarlar, "#YaTerimYadaİstifaEdin" etiketi altında şu dizeleri paylaştı:


    Güneşimi kaybettim
    Günlerime doğman gerek,
    Yaşama tutunmam için
    Galatasaray'a geri dönmen gerek

    1. 05 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:35
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