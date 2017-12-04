 Tudor'un kader tarihi 24 Aralık – Fotomaç – 04 Aralık 2017 ;
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    04 Aralık 2017, Pazartesi
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    Tudor'un kader tarihi 24 Aralık

    Tudor'un kader tarihi 24 Aralık

    Yarınki yönetim toplantısında Hırvat hoca masaya yatırılacak... Özbek sabırları taşıran Tudor'la "şimdilik" devam etmeye sıcak bakıyor... 24 Aralık'taki Göztepe karşılaşmasına kadar beklemeyi planlayan Başkan Özbek, birçok yöneticinin 'operasyon' baskısına rağmen" Kalan üç maçı da görelim... Rakiplerin zorlu fikstürü var. Fark yine açılabilir" görüşünde.

    Derbide Beşiktaş'a farklı yenilen Galatasaray'da oklar birkez daha teknik direktör Igor Tudor'a çevrilmiş durumda... Beşiktaş önünde alınan skor kadar oynanan silik futbol nedeniyle de hedef tahtasına oturtulan Hırvat hocayla ilgili alınacak karar merakla bekleniyor. Camiada herkes gözünü Başkan Dursun Özbek'e çevirirken, TAKVİM çok önemli bilgilere ulaştı. İşte Sarı-Kırmızılı yönetimin yol haritası

    BEN DE MEMNUN DEĞİLİM
    BAŞKAN Özbek birçok yöneticinin baskısına rağmen şu anda operasyon yapma fikrinde değil... Yarın yapılacak yönetim kurulu toplantısında Tudor masaya yatırılacak. Fakat en azından devre arasına kadar bekleme taraftarı olan Özbek'in, "Ben de gidişattan hiç memnun değilim. Fakat kalan üç maçı da görelim. Rakiplerin zorlu fikstürü var. Fark yine açılabilir" görüşünde olduğu öğrenildi.

    ÖZBEK'İN SÜTTEN AĞZI YANDI...
    Göztepe ile 24 Aralık'ta oynanacak ilk yarının son maçına kadar beklemeyi düşünen Özbek'in geçen sezonki operasyon sonrası yaşanan olumsuzluklar nedeniyle bu kez olaya temkinli yaklaştığı belirtiliyor. Fakat kalan üç maçta alınacak kötü bir skorda Özbek'in bu fikrinden vazgeçip Tudor'la yolları ayırabileceği belirtiliyor. Kulübe yakın kaynaklar da artık bu evliliğin çok uzun sürmeyeceği görüşünde.

    Takvim
    1. 04 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 08:49
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