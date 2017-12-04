Tudor'un kader tarihi 24 Aralık
Yarınki yönetim toplantısında Hırvat hoca masaya yatırılacak... Özbek sabırları taşıran Tudor'la "şimdilik" devam etmeye sıcak bakıyor... 24 Aralık'taki Göztepe karşılaşmasına kadar beklemeyi planlayan Başkan Özbek, birçok yöneticinin 'operasyon' baskısına rağmen" Kalan üç maçı da görelim... Rakiplerin zorlu fikstürü var. Fark yine açılabilir" görüşünde.
BEN DE MEMNUN DEĞİLİM
BAŞKAN Özbek birçok yöneticinin baskısına rağmen şu anda operasyon yapma fikrinde değil... Yarın yapılacak yönetim kurulu toplantısında Tudor masaya yatırılacak. Fakat en azından devre arasına kadar bekleme taraftarı olan Özbek'in, "Ben de gidişattan hiç memnun değilim. Fakat kalan üç maçı da görelim. Rakiplerin zorlu fikstürü var. Fark yine açılabilir" görüşünde olduğu öğrenildi.
ÖZBEK'İN SÜTTEN AĞZI YANDI...
Göztepe ile 24 Aralık'ta oynanacak ilk yarının son maçına kadar beklemeyi düşünen Özbek'in geçen sezonki operasyon sonrası yaşanan olumsuzluklar nedeniyle bu kez olaya temkinli yaklaştığı belirtiliyor. Fakat kalan üç maçta alınacak kötü bir skorda Özbek'in bu fikrinden vazgeçip Tudor'la yolları ayırabileceği belirtiliyor. Kulübe yakın kaynaklar da artık bu evliliğin çok uzun sürmeyeceği görüşünde.
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- 04 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 08:49
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Aslan'ın savunması uyarı veriyor
Toplam 11
Yorum
tolga iyi de bu yıl çok takım canavar gibi, hiç bir maç kolay değil. gs herkesi yene yene nasıl gitsin... abartmayın..
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Toplam 10
Yorum
umut Nouma yemin ederim İstanbulda karşıma çıkma.seni iki bacağından vururum kafana sıkmamak için bir nedenimde olmaz.burası TÜRKİYE öğreneceksin
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Toplam 2
Yorum
Alex in Avrupalısı olur. Guliano Alex Hagi Sergen mevki oyuncuların en iyi dönemi 32-33 oluyor. gulliano 27 olacak Alex i geçer uefa gol kralı olarak zenitte geldi.
Tudor'un kader tarihi 24 Aralık haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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