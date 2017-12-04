 Sıra futbolculara geldi! Önce Belhanda... – Fotomaç – 04 Aralık 2017 ;
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    04 Aralık 2017, Pazartesi
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    Sıra futbolculara geldi! Önce Belhanda...

    Sıra futbolculara geldi! Önce Belhanda...

    'da bu sezon henüz beklentileri karşılayamayan Belhanda ile birkaç oyuncu da uyarılacak...

    Başakşehir hezimeti sonrasında teknik direktör Igor Tudor'dan hesap soran Başkanı Dursun Özbek'in ajandasında şimdi futbolculara sıra geldi.

    Beşiktaş karşısında sürklase olan sarı-kırmızılı futbolculara tepki gösteren Özbek'in Sportif Direktör Cenk Ergün'den takımla toplantı yapmasını ve kendisi adına sert bir dille uyarmasın ı istedi. Cenk Ergün'ün başta Belhanda olmak üzere derbilerde hayal kırıklığı yaratan Maicon, Fernando ve Ndiaye ile özel görüşmeler yapacağı öğrenildi.

    En fazla yatırım yapılan transfer olan Belhanda uyarılacak.

    SNEİJDER ARANIYOR!
    G.Saray'ın bonservisi ve 4 yıllık ücreti ile 22 milyon Euro yatırım yaptığı Belhanda bir büyük maçta daha döküldü. Sneijder'den 10 numarayı devralan Faslı oyuncu, F.Bahçe derbisinde gördüğü kırmızı kartla takımını yaktı, hocası Tudor Beşiktaş karşısındaki kötü futboluna 68 dakika sabredebildi. Belhanda'dan önce Sneijder ise derbilere damgasını vuruyordu. 4. yıldızın kazanıldığı sezonda F.Bahçe'ye duble yapan Sneijder Beşiktaş'a şampiyonluk golünü atmıştı.

    1. 04 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 10:45
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