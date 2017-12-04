Neredesin Taffarel!
Beşiktaş karşısında yediği hatalı gol ile tepki çeken Muslera’da kaleci antrenörü Taffarel’in gidişi sonrası yaşanan düşüş rakamlara da yansıdı. Uruguaylı bu dönemde neredeyse her üç şutun birine gol izni veriyor.
Temmuz 2016'da Galatasaray'dan ayrılan kaleci antrenörü Claudio Taffarel sonrası, Galatasaray'da Fernando Muslera'nın performansı da tepetaklak oldu. Sarı-kırmızılı takımda Brezilyalı hocanın yokluğunda çıktığı 48 lig maçında kalesine isabet eden 197 şutta 57 gol yiyen Muslera, bu sezon ise kalesine isabet eden 51 şutun yüzde 33,3'üne (17) gol izni verdi.
Neredeyse her üç şutun birine gol izni veren Muslera, bu yüzde ile 7 yıllık Galatasaray kariyerinin en kötüsü oldu. Galatasaray kariyerinin en kötü performanslarına Taffarel'in yokluğunda son iki sezonda ulaşan Uruguaylı kalecinin ilk sezonunda yüzde 18,85 olan gol yeme yüzdesi neredeyse her geçen sezon artış gösterdi. Muslera özellikle Beşiktaş maçında elinden kaçırdığı top sonrası yediği golle de tepkileri üzerine çekti.
Sabah
- 04 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 10:32
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Gözyaşları içine aktı
Toplam 10
Yorum
A2 Şuana kadar tudoru kovmadıysan sen GSdüşmanısın özbek defol git ikigündür heyecanla haberlere bakıyorum bir gelişme yok defol özbek istifa
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Gözyaşları içine aktı
Toplam 10
Yorum
TARAFTAR Daha çok akacak içine gözyaşı tudorla devam edersen akıllı ol başkan daha neyi bekliyorsun GS seviyorsan tudoru kov terimi getir.
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Çare Fatih Terim
Toplam 16
Yorum
Şampiyon Bence sorun sende.
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