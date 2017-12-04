Memnuniyetle kovarız

Derbi öncesinde G.Saray İkinci Başkanı Cengiz Özyalçın, Genel Kurul'da kendisine sorulan "Derbiden yenilgi çıkarsa Tudor'la yollar ayrılır mı?" sorusuna, "Yönetim kurulu böyle bir karar almayı düşünürse memnuniyetle" diyerek şok etti. Özyalçın, "Terim gelir mi?" sorusuna ise "Fatih Terim'in söylemlerini hatırlayın. Onun üzerine ben yorum yapmayayım" diyerek son noktayı koydu.