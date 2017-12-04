Liderlik uçtu gitti

Igor Tudor, büyük maç kazanamadığı için yapılan eleştirilere geçtiğimiz hafta oynanan Alanyaspor maçının ardından sert bir dille cevap vermişti. Tudor karşılaşmanın ardından "Beşiktaş maçı o kadar önemli ki kazanan direk şampiyon olacak, maçtan sonra kupası verilecek" ifadesini kullanmıştı. Derbileri çok da önemsemeyen ve bir maç daha kaybeden Tudor, Beşiktaş yenilgisiyle koltuğunu da kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.



Şampiyonluk istemem



Galatasaray taraftarları İgor Tudor'u fazlasıyla gözden çıkardı. O kadar ki Twitter'da, "Hiç derbi kazanamasak ama sezon sonu şampiyon olsak, öbür sezona da Tudor kalsın ister misiniz?" diye sorulurken katılanların yüzde 84'ü "Hayır" yanıtı verdi.