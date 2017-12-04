Gözyaşları içine aktı

istikrarsız performansıvurmaya devam ediyor. Mali Kongrede de borçlanma yetkisini zorlanmadan çıkartan Özbek, genel kurul üyelerinin desteği karşısında çok duygulanmış ve ağlamamak için kendini zor tutmuştu. Ancakyaşadığı bu mutluluk akşamderbisiyle kabusa dönüştü. Yeniden taraftarlarınçağrılarına muhatap olan Özbek maç çıkışı oldukça gergin ve öfkeliydi