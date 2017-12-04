 Gözyaşları içine aktı – Fotomaç – 04 Aralık 2017 ;
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    04 Aralık 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Gözyaşları içine aktı

    Gözyaşları içine aktı
    Galatasaray'ın istikrarsız performansı Dursun Özbek'i vurmaya devam ediyor. Mali Kongrede de borçlanma yetkisini zorlanmadan çıkartan Özbek, genel kurul üyelerinin desteği karşısında çok duygulanmış ve ağlamamak için kendini zor tutmuştu. Ancak Özbek'in yaşadığı bu mutluluk akşam Beşiktaş derbisiyle kabusa dönüştü. Yeniden taraftarların "istifa" çağrılarına muhatap olan Özbek maç çıkışı oldukça gergin ve öfkeliydi

    1. 04 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:20
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