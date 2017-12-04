Görüntü bozuk

Doğru takımla, doğru isimlerle sahneye çıksan da mantalite yanlış olduğu zaman hiçbir şey ifade etmez. Galatasaray'ın Beşiktaş'a kaybetmesi sürpriz bir şey mi; değil. Bu kadar ezilmesi sahada yok olması son derece üzüntü verici bir durum. Beşiktaş 6-7 fark yapabilirdi. Galatasaray'ın pozisyonundan bahsedemiyoruz. İstatistikler, sonucu doğru göstermiyor. Çok daha farklı bitmesi gerektiğini gösteriyor. Galatasaray için yazık bir görüntü vardı. Büyük takım gibi oynarsın ve bu skorla kaybedersin. Galatasaray'da asla böyle bir görüntü yok.



Mini yorum: Mustafa Denizli