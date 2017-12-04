 Galatasaray'da bir devir bitti – Fotomaç – 04 Aralık 2017 ;
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    04 Aralık 2017, Pazartesi
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    Galatasaray'da bir devir bitti

    Galatasaray'da bir devir bitti

    Galatasaray'ın tecrübeli futbolcularından , uzun bir süredir kadroda kendine yer bulamasa da kendisine gelen tekliflere rağmen futbolu Galatasaray'da bırakacak.

    Bu sezon yeniden yapılanan Galatasaray'da kendine yer bulamayan ve sarı-kırmızılıların oynadığı hiçbir maçta kadroya giremeyen , devre arasında da takımdan ayrılmayı düşünmüyor.

    Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Bursaspor ve Antalyaspor'un transfer etmek istediği 34 yaşındaki tecrübeli futbolcunun, başka takıma transfer olmayı düşünmediği ve Galatasaray'da futbolu bırakmak istediği öğrenildi. Ayrıca Hakan Balta'nın, sarı-kırmızılılardan 1 milyon 250 bin Euro alacağı bulunuyor.

    GALATASARAY'DA 12'NCİ SEZONU
    Futbola Almanya'da başlayan Hakan Balta, Türkiye'de ilk kez Manisaspor'da forma giydi. 2007-2008 sezonun 4'üncü haftasında oynanan ve 2-2'lik beraberlikle biten Manisaspor - Galatasaray maçından sonra transferin son saatlerinde sarı-kırmızılı takıma transfer olan tecrübeli oyuncu, 12 sezondur Galatasaray için ter döküyor. Sarı-kırmızılı forma ile toplamda 332 kez maça çıkan Hakan Balta, 13 gol kaydetti ve 14 asist yapmayı başardı. Hakan Balta ayrıca, 50 kez milli forma altında mücadele etti.

    1. 04 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 10:30
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