Dursun Özbek beklenen açıklamayı yaptı: Fatih Terim...

Verdiği röportajda Beşiktaş yenilgisi ve Igor Tudor'un durumu hakkında konuşan Özbek, Fatih Terim iddialarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

İşte Dursun Özbek'in açıklamaları:

"Bizim Salı günleri rutin Yönetim Kurulu toplantımız var. Tabii cumartesi günü çok üzüldük. Ama bu manada olayı speküle etmemek lazım. Yarın zaten toplantımız var. Bu toplantı da rutin toplantımız."

"Fatih Hocayla görüşmedik. Kendisi Türk futbolu açısından önemli bir isim ama herhangi bir görüşmemiz olmadı. Zaten kendisi de bu konuda açıklama yapmıştı."

"Hepimiz çok üzüldük. Bizim için çok üzücü bir geceydi. Ben taraftarlardan sadece tek bir şey istiyorum. Bize inansınlar, takıma inansınlar. Bizim şampiyonluk yolundan en ufak bir sapmamız yok. Mayıs'ı beklemek lazım. G.Saray hala şampiyonluğun en büyük adayıdır. Taraftardan isteğim bizi yalnız bırakmasınlar. Şampiyonluk taraftarla mümkün."