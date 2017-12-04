Dursun Özbek beklenen açıklamayı yaptı: Fatih Terim...
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fatih Terim iddialarına yanıt verdi.
Verdiği röportajda Beşiktaş yenilgisi ve Igor Tudor'un durumu hakkında konuşan Özbek, Fatih Terim iddialarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
İşte Dursun Özbek'in açıklamaları:
"Bizim Salı günleri rutin Yönetim Kurulu toplantımız var. Tabii cumartesi günü çok üzüldük. Ama bu manada olayı speküle etmemek lazım. Yarın zaten toplantımız var. Bu toplantı da rutin toplantımız."
"Fatih Hocayla görüşmedik. Kendisi Türk futbolu açısından önemli bir isim ama herhangi bir görüşmemiz olmadı. Zaten kendisi de bu konuda açıklama yapmıştı."
"Hepimiz çok üzüldük. Bizim için çok üzücü bir geceydi. Ben taraftarlardan sadece tek bir şey istiyorum. Bize inansınlar, takıma inansınlar. Bizim şampiyonluk yolundan en ufak bir sapmamız yok. Mayıs'ı beklemek lazım. G.Saray hala şampiyonluğun en büyük adayıdır. Taraftardan isteğim bizi yalnız bırakmasınlar. Şampiyonluk taraftarla mümkün."
- 04 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 15:27
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Tudor'un kader tarihi 24 Aralık
Toplam 40
Yorum
salih ne todor nede dursunun umrunda deyil gs kulübü dursun ve kardesi kendi islerini rayina koyma derdinde bu gs busenede asla sampiyon olamaz bu
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Dursun Özbek beklenen açıklamayı yaptı: Fatih Terim...
Toplam 30
Yorum
Barış Çınar Başkan neyin inadı bu?Şirketlerini böyle mi yönetiyorsun?İnadı bırak taraftarın inandığını yap. Bu kafayla bu sezon da şampiyonluk hayal.
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Dursun Özbek beklenen açıklamayı yaptı: Fatih Terim...
Toplam 30
Yorum
boş lafalar başkan saçmalıyor yine bu başkan neden inanalım güvenelim sana babamın oglumusun ki inanalım
Dursun Özbek beklenen açıklamayı yaptı: Fatih Terim... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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