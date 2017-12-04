Çare Fatih Terim

Taraftarlar, Fatih Terim’in bir an önce göreve getirilmesini talep ederken yönetimin tecrübeli hoca ile temasa geçmeye hazırlandığı öğrenildi

Galatasaray'da Beşiktaş mağlubiyetiyle taşlar bir kez daha yerinden oynadı. Başakşehir'e 5-1 yenilmesinin ardından hedef noktası haline gelen teknik direktör İgor Tudor bir maçlık soluklanmanın ardından yeniden istenmeyen adam ilan edildi. Galatasaray'ın başında henüz derbi kazanamayan Hırvat hoca, Beşiktaş deplasmanda da şeytanın bacağını kıramadı. Çok kötü bir futbol sergileyen sarı-kırmızılı takım 3-0 yenilirken tarihi bir hezimetin de eşiğinden dönüldü.



TARAFTAR AYAKLANDI

Tudor böylece çıktığı 8. büyük maçta 7. mağlubiyetini aldı. Bu durum taraftarların şalterinin bir kez daha atmasına yol açtı. Beşiktaş karşılaşması sonrası büyük bir öfke ile Florya'nın yolunu tutan taraftarlar, "Fatih Terim" tezahüratları yaparken duvarlara da "Ya Terim ya gidin" yazıları yapıştırdı. Sosyal medyada yönetim ve Tudor'a yönelik büyük eleştiriler yer aldı. Bu gelişmelerin ardından gözler Dursun Özbek'e çevrilirken başkan, dün Galatasaray Lisesi'nde beraat ve madalya törenine katıldı.



ÖZBEK SESSİZ KALDI

Alanyaspor maçının ardından, Tudor'a arka çıkan açıklamalar yapan "Yıpratmayın" diyen Özbek bu kez basın mensuplarının ısrarlı sorularını yanıtsız bırakmayı tercih etti! Hırvat hocanın performansından memnun olmayan ve sürekli sıkıntılı duruma düşen Özbek'in de Tudor'u gözden çıkardığı belirtiliyor. Yönetimin, taraftarın gönlünde yatan Fatih Terim ile görüşme kararı aldığı ve yarın yapılacak toplantıda sürpriz kararlar çıkabileceği ifade idildi.



TERİM DAVET BEKLİYOR

Taraftarların bir an önce takımın başına getirilmesini istediği Fatih Terim geçen hafta katıldığı bir panelde, Galatasaray'la bir görüşmesi olmadığını söylemişti. Terim, "Bir davet, görüşme olursa paylaşırım" diyerek sarı-kırmızılı takıma çok da uzak olmadığını ortaya koymuştu





NEDEN FATİH TERİM?İŞTE 10 MADDE



1-ÖZBEK'E SEÇİM KAZANDIRABİLİR

2-PSİKOLOJİK ÜSTÜNLÜK

3-BU KADRO İLE TUTULMAZ

4-MEDYANIN FAVORİSİ

5-PES ETMEZ, SAVAŞÇIDIR

6-GÜVEN KALMADI

7-TARAFTAR İSTİYOR

8-MANU'DA FERGUSON, G.SARAY'DA TERİM

9-MOTİVASYON UZMANI

10GÜZEL BİR VEDAYI HAK EDİYOR

