Çare Fatih Terim
Taraftarlar, Fatih Terim’in bir an önce göreve getirilmesini talep ederken yönetimin tecrübeli hoca ile temasa geçmeye hazırlandığı öğrenildi
TARAFTAR AYAKLANDI
Tudor böylece çıktığı 8. büyük maçta 7. mağlubiyetini aldı. Bu durum taraftarların şalterinin bir kez daha atmasına yol açtı. Beşiktaş karşılaşması sonrası büyük bir öfke ile Florya'nın yolunu tutan taraftarlar, "Fatih Terim" tezahüratları yaparken duvarlara da "Ya Terim ya gidin" yazıları yapıştırdı. Sosyal medyada yönetim ve Tudor'a yönelik büyük eleştiriler yer aldı. Bu gelişmelerin ardından gözler Dursun Özbek'e çevrilirken başkan, dün Galatasaray Lisesi'nde beraat ve madalya törenine katıldı.
ÖZBEK SESSİZ KALDI
Alanyaspor maçının ardından, Tudor'a arka çıkan açıklamalar yapan "Yıpratmayın" diyen Özbek bu kez basın mensuplarının ısrarlı sorularını yanıtsız bırakmayı tercih etti! Hırvat hocanın performansından memnun olmayan ve sürekli sıkıntılı duruma düşen Özbek'in de Tudor'u gözden çıkardığı belirtiliyor. Yönetimin, taraftarın gönlünde yatan Fatih Terim ile görüşme kararı aldığı ve yarın yapılacak toplantıda sürpriz kararlar çıkabileceği ifade idildi.
TERİM DAVET BEKLİYOR
Taraftarların bir an önce takımın başına getirilmesini istediği Fatih Terim geçen hafta katıldığı bir panelde, Galatasaray'la bir görüşmesi olmadığını söylemişti. Terim, "Bir davet, görüşme olursa paylaşırım" diyerek sarı-kırmızılı takıma çok da uzak olmadığını ortaya koymuştu
NEDEN FATİH TERİM?İŞTE 10 MADDE
1-ÖZBEK'E SEÇİM KAZANDIRABİLİR
2-PSİKOLOJİK ÜSTÜNLÜK
3-BU KADRO İLE TUTULMAZ
4-MEDYANIN FAVORİSİ
5-PES ETMEZ, SAVAŞÇIDIR
6-GÜVEN KALMADI
7-TARAFTAR İSTİYOR
8-MANU'DA FERGUSON, G.SARAY'DA TERİM
9-MOTİVASYON UZMANI
10GÜZEL BİR VEDAYI HAK EDİYOR
- 04 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:00
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Aslan'ın savunması uyarı veriyor
Toplam 11
Yorum
tolga iyi de bu yıl çok takım canavar gibi, hiç bir maç kolay değil. gs herkesi yene yene nasıl gitsin... abartmayın..
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BeIN SPORTS Galatasaray'dan özür diledi
Toplam 10
Yorum
umut Nouma yemin ederim İstanbulda karşıma çıkma.seni iki bacağından vururum kafana sıkmamak için bir nedenimde olmaz.burası TÜRKİYE öğreneceksin
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Aykut Kocaman: Giuliano ile Alex arasındaki fark...
Toplam 2
Yorum
Alex in Avrupalısı olur. Guliano Alex Hagi Sergen mevki oyuncuların en iyi dönemi 32-33 oluyor. gulliano 27 olacak Alex i geçer uefa gol kralı olarak zenitte geldi.
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