BeIN SPORTS Galatasaray'dan özür diledi
Beşiktaş - Galatasaray derbisinde Fransa kanalında yorumcu olan Pascal Nouyma, yaptığı çirkin hareketle gündeme geldi.
Beşiktaş'ın eski oyuncularından olan Nouma Fransız spikerden Galatasaray taraftarlarına el hareketi yapmasını istedi. Spikerin hareketin ne manaya geldiği sorusuna ise Nouma, "Sizi ......." demek olduğunu anlattı.
Bu görüntüler sosyal medyada kısa zamanda yayıldı. Sarı-kırmızılı taraftarlar bu olaya büyük tepki gösterdiler.
ÖZÜR GELDİ
BeIN SPORTS Fransa Genel Yayın Yönetmeni Florent Houzot, Pascal Nouma'nın maç önü programında kullandığı sözler ve yaptığı çirkin hareketten ötürü Galatasaray Spor Kulübü'nden ve taraftarlarından özür diledi. Touzot, resmi olarak üzüntüsünü bildiren açıklamayı da Galatasaray Kulübü ile e-posta yoluyla paylaştı.
- 04 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:58
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Aslan'ın savunması uyarı veriyor
Toplam 11
Yorum
tolga iyi de bu yıl çok takım canavar gibi, hiç bir maç kolay değil. gs herkesi yene yene nasıl gitsin... abartmayın..
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BeIN SPORTS Galatasaray'dan özür diledi
Toplam 10
Yorum
umut Nouma yemin ederim İstanbulda karşıma çıkma.seni iki bacağından vururum kafana sıkmamak için bir nedenimde olmaz.burası TÜRKİYE öğreneceksin
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Aykut Kocaman: Giuliano ile Alex arasındaki fark...
Toplam 2
Yorum
Alex in Avrupalısı olur. Guliano Alex Hagi Sergen mevki oyuncuların en iyi dönemi 32-33 oluyor. gulliano 27 olacak Alex i geçer uefa gol kralı olarak zenitte geldi.
BeIN SPORTS Galatasaray'dan özür diledi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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