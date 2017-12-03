Sezon sonu... Ön protokol imzalandı
Transfer döneminde G.Saray'a gelişi son anda gerçekleşmeyen Kwadwo Asamoah, sezon sonunda sarı kırmızılı formayı giyeceği belirtildi.
'Ghanasoccernet'in haberine göre; 28 yaşındaki sol bek, yazın Sarı-Kırmızılı takımla protokol imzaladı. Juventus Kulübü, o dönemde transfere izin vermediği için yapılan protokol sezon sonu geçerli olacak. Asamoah'ın mukavelesi tamamlanacağı için İtalyan ekibine bonservis bedeli ödenmeyecek.
LATO'YU ALMIŞLARDI
Sitede yer alan haberde, Asamoah, önümüzdeki sezon Süper Lig'e katılacağını doğruladı. Cim-Bom, Asamoah işi yatınca Karabük'ten Latovlevici'yi transfer etmişti. Tecrübeli oyuncu da sakatlanınca esas yeri sağ bek olan Linnes, ters kanatta görev yapmak zorunda kalmıştı. Asmaoah'ın yeni sezonda kadroya katılacağı düşünülürse, Sarı-Kırmızılılar, en sorunlu bölgesindeki açığı kapatmış olacak. Erken bir transfer hamlesi de beklenebilir.
MAKUL BİR BEDELLE
Eğer Cim-Bom, ocakta futbolcuyu renklerine bağlamak isterse Juventus'a makul de olsa bir bedel ödemek zorunda. En kötü ihtimalle yıldız futbolcu sezon sonunda gelecek. Başkan Dursun Özbek, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Asamoah hala ilgilendiğimiz futbolculardan biri" şeklinde konuşmuştu. Futbol Direktörü Cenk Ergün de bu ilgiyi doğrulamıştı.
- 03 Aralık 2017, Pazar
- Güncelleme: 11:33
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Gomis'ten mağlubiyet yorumu
Toplam 13
Yorum
cevat göztepenin kalecisi Beto yada malatyanın kalecisi harika kaleciler
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Ergün Penbe müjdeyi verdi: Fatih Terim...
Toplam 17
Yorum
arslan tudor hangi takımı çalıştırdığını bilmiyor takımın misyonunu büyüklüğünü bilmiyor öğrenemeden de gidecek başkan yönetim iyi öğretememişler
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Ergün Penbe müjdeyi verdi: Fatih Terim...
Toplam 17
Yorum
arslan tudor şimdi haftaya akhisara 3 atar e ne oldu der 3 puan aldık işte ha bjkden almışız ha akhisardan der 1.5 puan mı oluyor bu galibiyet der
Sezon sonu... Ön protokol imzalandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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