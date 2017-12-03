 Sezon sonu... Ön protokol imzalandı – Fotomaç – 03 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    03 Aralık 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Sezon sonu... Ön protokol imzalandı

    Sezon sonu... Ön protokol imzalandı

    Transfer döneminde G.Saray'a gelişi son anda gerçekleşmeyen Kwadwo Asamoah, sezon sonunda sarı kırmızılı formayı giyeceği belirtildi.

    'Ghanasoccernet'in haberine göre; 28 yaşındaki sol bek, yazın Sarı-Kırmızılı takımla protokol imzaladı. Juventus Kulübü, o dönemde transfere izin vermediği için yapılan protokol sezon sonu geçerli olacak. Asamoah'ın mukavelesi tamamlanacağı için İtalyan ekibine bonservis bedeli ödenmeyecek.

    LATO'YU ALMIŞLARDI
    Sitede yer alan haberde, Asamoah, önümüzdeki sezon Süper Lig'e katılacağını doğruladı. Cim-Bom, Asamoah işi yatınca Karabük'ten Latovlevici'yi transfer etmişti. Tecrübeli oyuncu da sakatlanınca esas yeri sağ bek olan Linnes, ters kanatta görev yapmak zorunda kalmıştı. Asmaoah'ın yeni sezonda kadroya katılacağı düşünülürse, Sarı-Kırmızılılar, en sorunlu bölgesindeki açığı kapatmış olacak. Erken bir transfer hamlesi de beklenebilir.

    MAKUL BİR BEDELLE
    Eğer Cim-Bom, ocakta futbolcuyu renklerine bağlamak isterse Juventus'a makul de olsa bir bedel ödemek zorunda. En kötü ihtimalle yıldız futbolcu sezon sonunda gelecek. Başkan Dursun Özbek, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Asamoah hala ilgilendiğimiz futbolculardan biri" şeklinde konuşmuştu. Futbol Direktörü Cenk Ergün de bu ilgiyi doğrulamıştı.

    1. 03 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 11:33
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Sezon sonu... Ön protokol imzalandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN