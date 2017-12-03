Sezon sonu... Ön protokol imzalandı

'Ghanasoccernet'in haberine göre; 28 yaşındaki sol bek, yazın Sarı-Kırmızılı takımla protokol imzaladı. Juventus Kulübü, o dönemde transfere izin vermediği için yapılan protokol sezon sonu geçerli olacak. Asamoah'ın mukavelesi tamamlanacağı için İtalyan ekibine bonservis bedeli ödenmeyecek.



LATO'YU ALMIŞLARDI

Sitede yer alan haberde, Asamoah, önümüzdeki sezon Süper Lig'e katılacağını doğruladı. Cim-Bom, Asamoah işi yatınca Karabük'ten Latovlevici'yi transfer etmişti. Tecrübeli oyuncu da sakatlanınca esas yeri sağ bek olan Linnes, ters kanatta görev yapmak zorunda kalmıştı. Asmaoah'ın yeni sezonda kadroya katılacağı düşünülürse, Sarı-Kırmızılılar, en sorunlu bölgesindeki açığı kapatmış olacak. Erken bir transfer hamlesi de beklenebilir.



MAKUL BİR BEDELLE

Eğer Cim-Bom, ocakta futbolcuyu renklerine bağlamak isterse Juventus'a makul de olsa bir bedel ödemek zorunda. En kötü ihtimalle yıldız futbolcu sezon sonunda gelecek. Başkan Dursun Özbek, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Asamoah hala ilgilendiğimiz futbolculardan biri" şeklinde konuşmuştu. Futbol Direktörü Cenk Ergün de bu ilgiyi doğrulamıştı.