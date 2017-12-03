 Florya karıştı – Fotomaç – 03 Aralık 2017 ;
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    03 Aralık 2017, Pazar
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    Florya karıştı

    Florya karıştı

    3-0’lık Beşiktaş yenilgisi sonrası G.Saray taraftarı Florya’yı bastı

    Vodafone Park'ta alınan 3-0'lık yenilgi ve sergilenen çok kötü futbol, Galatasaraylı taraftarları adeta çılgına çevirdi. Derbinin bitiş düdüğüyle birlikte soluğu Florya'da alan taraftarlar Fatih Terim lehine sloganlar attı. Öfkeli taraftarlar, teknik direktör Tudor'u da istifaya çağırdı.

    BÜYÜK GERİLİM YAŞANDI
    Takım otobüsünün Florya'ya girişi sırasında ise gerilim daha da arttı. Polis çok geniş güvenlik önlemleri alırken, futbolculara büyük tepki gösterildi. Taraftarlar uzun bir süre tesislerin kapısının önünden ayrılmadı.



    1. 03 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 10:04
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