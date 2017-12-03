Florya karıştı
3-0’lık Beşiktaş yenilgisi sonrası G.Saray taraftarı Florya’yı bastı
Vodafone Park'ta alınan 3-0'lık yenilgi ve sergilenen çok kötü futbol, Galatasaraylı taraftarları adeta çılgına çevirdi. Derbinin bitiş düdüğüyle birlikte soluğu Florya'da alan taraftarlar Fatih Terim lehine sloganlar attı. Öfkeli taraftarlar, teknik direktör Tudor'u da istifaya çağırdı.
BÜYÜK GERİLİM YAŞANDI
Takım otobüsünün Florya'ya girişi sırasında ise gerilim daha da arttı. Polis çok geniş güvenlik önlemleri alırken, futbolculara büyük tepki gösterildi. Taraftarlar uzun bir süre tesislerin kapısının önünden ayrılmadı.
BÜYÜK GERİLİM YAŞANDI
Takım otobüsünün Florya'ya girişi sırasında ise gerilim daha da arttı. Polis çok geniş güvenlik önlemleri alırken, futbolculara büyük tepki gösterildi. Taraftarlar uzun bir süre tesislerin kapısının önünden ayrılmadı.
- 03 Aralık 2017, Pazar
- Güncelleme: 10:04
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Aykut Kocaman haklı çıktı!
Toplam 2
Yorum
Miyane Bir bildiği varmış demek ki :)
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Gomis'ten mağlubiyet yorumu
Toplam 9
Yorum
bjk yazıkmı oldu...ne oynadınki yazık oldu.))
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DERBİDE ŞOK! Tolgay Arslan bayıldı! Gomis...
Toplam 3
Yorum
norvecliiiiii Faul değil, 5237 Sayılı TCK'ya göre kasten öldürmeye teşebbüs....
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