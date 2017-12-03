Florya karıştı

Vodafone Park'ta alınan'lık yenilgi ve sergilenen çok kötü futbol,taraftarları adeta çılgına çevirdi. Derbinin bitiş düdüğüyle birlikte soluğu'da alan taraftarlarlehine sloganlar attı. Öfkeli taraftarlar, teknik direktör'u da istifaya çağırdı.Takım otobüsünün'ya girişi sırasında ise gerilim daha da arttı. Polis çok geniş güvenlik önlemleri alırken, futbolculara büyük tepki gösterildi. Taraftarlar uzun bir süre tesislerin kapısının önünden ayrılmadı.