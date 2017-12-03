Aslan'ın savunması uyarı veriyor
Lige çok iyi bir giriş yapan ve ilk 8 haftada 7 galibiyet ve 1 beraberlik alarak kalesinde sadece 6 gol gören Galatasaray, son 5 maçta ise rakip forvetlere tam 11 kez geçit verdi.
5 MAÇTA 11 GOL YEDİ
Fenerbahçe ile oynanan karşılaşmanın ardından Trabzonspor deplasmanına giden Galatasaray, bordo-mavili ekip karşısında sahadan 2-1'lik yenilgiyle ayrıldı. Bu maçın ardından taraftarı önünde Gençlerbirliği'ni 5-1'le geçen ve nefes alan Galatasaray, bir sonraki lig maçında ise Başakşehir'e 5-1'lik skorlu kaybetti. Sahasında oynadığı karşılaşmalarda farklı bir performans gösteren Galatasaray, evinde Alanyaspor'u 2-0'la geçse de, Beşiktaş deplasmanında alınan 3-0'lık yenilgiyle Galatasaray, son 6 lig maçında 11 puan kaybetmiş oldu. Ligin ilk haftalarında kalesini gole kapatan Aslan, son 5 maçta ise rakiplerinden tam 11 gol yedi.
- 03 Aralık 2017, Pazar
- Güncelleme: 13:19
-
Gomis'ten mağlubiyet yorumu
Toplam 13
Yorum
cevat göztepenin kalecisi Beto yada malatyanın kalecisi harika kaleciler
-
Ergün Penbe müjdeyi verdi: Fatih Terim...
Toplam 17
Yorum
arslan tudor hangi takımı çalıştırdığını bilmiyor takımın misyonunu büyüklüğünü bilmiyor öğrenemeden de gidecek başkan yönetim iyi öğretememişler
-
Ergün Penbe müjdeyi verdi: Fatih Terim...
Toplam 17
Yorum
arslan tudor şimdi haftaya akhisara 3 atar e ne oldu der 3 puan aldık işte ha bjkden almışız ha akhisardan der 1.5 puan mı oluyor bu galibiyet der
Aslan'ın savunması uyarı veriyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.