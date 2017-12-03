 Aslan'ın savunması uyarı veriyor – Fotomaç – 03 Aralık 2017 ;
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    03 Aralık 2017, Pazar
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    Aslan'ın savunması uyarı veriyor

    Aslan'ın savunması uyarı veriyor

    Lige çok iyi bir giriş yapan ve ilk 8 haftada 7 galibiyet ve 1 beraberlik alarak kalesinde sadece 6 gol gören , son 5 maçta ise rakip forvetlere tam 11 kez geçit verdi.

    Süper Lig'e çok iyi bir başlangıç yaparak rakipleriyle arasındaki puan farkı açan , ilk 8 haftada aldığı 7 galibiyet ve 1 beraberlikle şampiyonluğun en güçlü adayı olarak gösterilmişti. Bu maçlarda rakip filelere 20 gol atan sarı-kırmızılılar, kalesinde ise sadece 6 gol gördü. Ancak 9. haftada Türk Telekom Stadı'nda oynanan ve 0-0 sona eren Fenerbahçe derbisinin ardından tam tersi bir ivme yakaladı.

    5 MAÇTA 11 GOL YEDİ
    Fenerbahçe ile oynanan karşılaşmanın ardından Trabzonspor deplasmanına giden Galatasaray, bordo-mavili ekip karşısında sahadan 2-1'lik yenilgiyle ayrıldı. Bu maçın ardından taraftarı önünde Gençlerbirliği'ni 5-1'le geçen ve nefes alan Galatasaray, bir sonraki lig maçında ise Başakşehir'e 5-1'lik skorlu kaybetti. Sahasında oynadığı karşılaşmalarda farklı bir performans gösteren Galatasaray, evinde Alanyaspor'u 2-0'la geçse de, Beşiktaş deplasmanında alınan 3-0'lık yenilgiyle Galatasaray, son 6 lig maçında 11 puan kaybetmiş oldu. Ligin ilk haftalarında kalesini gole kapatan Aslan, son 5 maçta ise rakiplerinden tam 11 gol yedi.
    1. 03 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 13:19
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