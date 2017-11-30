Tarık Çamdal dibe vurdu!
Sivas Belediyespor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında Galatasaraylı taraftarların ıslıklandığı Tarık Çamdal’ın morali dibe vurdu.
Tarık Çamdal, Galatasaray'dan yıllık 1.5 milyon Euro, yani yaklaşık 7 milyon Lira kazanıyor.
- 30 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 10:18
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Valencia fiyat sordu
Toplam 6
Yorum
Yiğit Devre arası transfer zamanı yaklaştıkça 4-5 mil. euro luk topçular 15 mil.euro, 1 mil.luklar 5 mil., abartmayın.Türk futbolu böyle ilerlemez
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Ozan Tufan neden kadroda yok? Kocaman'dan flaş cevap
Toplam 4
Yorum
aslan oğuzkaan da yetenekli oynasın göstersin kendini ozan başka maçlarda oynar.kupa maçlarında genç yetenekler oynamalı yeni yıldızlar yetişmeli.
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Brahimi Jose Sosa yüzünden kaçtı!
Toplam 1
Yorum
gio1903 sosa'ya mahkum derken ne alaka... adam şampiyonlukta büyük katkı sağladı doğruya doğru yani...
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