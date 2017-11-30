 Tarık Çamdal dibe vurdu! – Fotomaç – 30 Kasım 2017 ;
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    30 Kasım 2017, Perşembe
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    dibe vurdu!

    Tarık Çamdal dibe vurdu!

    Sivas Belediyespor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında Galatasaraylı taraftarların ıslıklandığı ’ın morali dibe vurdu.

    Bu sezon ilk kez bir resmi karşılaşmada forma giyen 26 yaşındaki futbolcu, ortaya koyduğu kötü performansla tepki çekerken, Galatasaraylı taraftarların yoğun tepkisine maruz kaldı.

    , 'dan yıllık 1.5 milyon Euro, yani yaklaşık 7 milyon Lira kazanıyor.
    1. 30 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 10:18
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