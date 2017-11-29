 Hollandalılar kabus oldu – Fotomaç – 29 Kasım 2017 ;
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    29 Kasım 2017, Çarşamba
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    Hollandalılar kabus oldu

    Hollandalılar kabus oldu
    ASLAN'ın iki Hollandalısı Donk ve De Jong kabus oldu. En son geçen yılın son haftalarında giyen Donk'a 1.5 milyon ve De Jong'a 2.5 milyon euro veriliyor. Yönetim çare arıyor.
    1. 29 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:36
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