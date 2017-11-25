Ya tamam ya devam!
Başakşehir’den 5 yiyen Cimbom, toparlanmak için Alanya’yı gözüne kestirdi. Beşiktaş derbisi öncesi takılmak istemiyor. Aksi bir skorda Hırvat hocanın koltuğunu koruması zor olacak.
ASLAN 2'DE 2 YAPTI
Galatasaray'ın Türk Telekom Stadı'nda Aytemiz Alanya'yı ağırlayacağı maç 19.30'da başlayacak ve mücadeleyi Hüseyin Göçek yönetecek. Cimbom, Akdeniz temsilcisiyle daha önce 2 kez karşı karşıya geldi. İstanbul'da 5-1, Alanya'da 3-2 kazandı. Sarı-kırmızılılar bugün kazanıp hem Başakşehir maçının yaralarını biraz olsun sarmak hem de Beşiktaş derbisine kayıpsız çıkmak istiyor.
- 25 Kasım 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 10:30
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Fener'e Isla müjdesi
Toplam 4
Yorum
BY MULLO BİZİ ŞENERİN ELİNDEN KURTARAN ADAM GİBİ ADAM BİRDE ADAM GİBİ ORTA YAPAN SOLBEK OLSA ÇOK DEHŞET OLACAK
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Mancini, Tosun'u istemedi!
Toplam 10
Yorum
o öle değil Cenk beşiktaşa gelmek için çok fedakarlık yaptı maaşından bonservisini ödedide geldi. gs bekle gelir marka östersınd fc dir !!! :)))))))))))
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Ocakta yolcu
Toplam 6
Yorum
zoppa denayer ve tolgaya verilen şans koray ve sinana verildimi bence koray denayerden sinan tolgadan çok daha kaliteli topçular!
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