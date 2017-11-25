 Tudor’dan denemeler! – Fotomaç – 25 Kasım 2017 ;
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    25 Kasım 2017, Cumartesi
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    Tudor’dan denemeler!

    Tudor’dan denemeler!
    TUDOR idmanda farklı varyasyonlar denedi. Çift kalede Denayer'i ön liberoda oynatan Hırvat hoca, son bölünde Sinan Gümüş'e kanatta şans verdi. Latovlevici ile Linnes de solda değişmeli oynadı.
    1. 25 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:27
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