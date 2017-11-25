Sola 4 aday

Martin Linnes ve Latovlevici dertlere derman olamadı. Galatasaray alternatifli sol bek listesini hazırladı. Transfer için düğmeye basıldı. Scout ekibinin belirlediği isimleri Tudor onayladı. Cenk Ergün Ocak’ta birine imzayı attıracak

CİMBOM sezon başında uzun süre peşinden koştuğu Kwadwo Asamoah transferinde mutlu sona ulaşamamıştı. Ganalı yıldızın alınmasına kesin gözüyle baktıkları için de Lionel Carole, İspanyol ekibi Sevilla'ya kiralanmıştı. Asamoah yatınca son anda İasmin Latovlevici ile anlaşma yapılmıştı. Ancak teknik direktör İgor Tudor iki ismin de performansından memnun kalmadı ve mutlak transfer istedi. Geleceği muallakta olan Hırvat hoca görevinde kalsa da gitse de Aslan devre arasında bu bölgeye bir transfer yapacak.



ERGÜN SEFERE ÇIKACAK

GALATASARAY, scout ekibinin önerdiği isimleri teknik direktör İgor Tudor ile de görüşüp onayını aldı. Bu sezon transferdeki isabetli tercihleriyle dikkat çeken Sportif Direktör Cenk Ergün, sefere çıkıp en uygun ismi almaya çalışacak. Chelsea'den Robert Kenedy. Crotone'den Bruno Martella, Bursaspor'dan Aziz Behich ve Kayserispor'dan Atila Turan öne çıkan 4 aday.