Sola 4 aday
Martin Linnes ve Latovlevici dertlere derman olamadı. Galatasaray alternatifli sol bek listesini hazırladı. Transfer için düğmeye basıldı. Scout ekibinin belirlediği isimleri Tudor onayladı. Cenk Ergün Ocak’ta birine imzayı attıracak
ERGÜN SEFERE ÇIKACAK
GALATASARAY, scout ekibinin önerdiği isimleri teknik direktör İgor Tudor ile de görüşüp onayını aldı. Bu sezon transferdeki isabetli tercihleriyle dikkat çeken Sportif Direktör Cenk Ergün, sefere çıkıp en uygun ismi almaya çalışacak. Chelsea'den Robert Kenedy. Crotone'den Bruno Martella, Bursaspor'dan Aziz Behich ve Kayserispor'dan Atila Turan öne çıkan 4 aday.
- 25 Kasım 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:12
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Fener'e Isla müjdesi
Toplam 4
Yorum
BY MULLO BİZİ ŞENERİN ELİNDEN KURTARAN ADAM GİBİ ADAM BİRDE ADAM GİBİ ORTA YAPAN SOLBEK OLSA ÇOK DEHŞET OLACAK
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Mancini, Tosun'u istemedi!
Toplam 10
Yorum
o öle değil Cenk beşiktaşa gelmek için çok fedakarlık yaptı maaşından bonservisini ödedide geldi. gs bekle gelir marka östersınd fc dir !!! :)))))))))))
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Ocakta yolcu
Toplam 6
Yorum
zoppa denayer ve tolgaya verilen şans koray ve sinana verildimi bence koray denayerden sinan tolgadan çok daha kaliteli topçular!
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