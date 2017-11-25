 Salonda iki maç var – Fotomaç – 25 Kasım 2017 ;
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    25 Kasım 2017, Cumartesi
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    Salonda iki maç var

    Salonda iki maç var
    GALATASARAY'ın Kadın Voleybol Takımı bugün Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas ile karşı karşıya gelecek. Saat 14.00'te başlayacak maç GS Park'ta oynanacak. Kadın Basketbol Takımı'nın rakibi ise BOTAŞ... Mücadele saat 15.00'te Ahmet Cömert Spor Salonu'nda start alacak
    1. 25 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:35
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