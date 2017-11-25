 Hazırlıklar tamamlandı – Fotomaç – 25 Kasım 2017 ;
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    25 Kasım 2017, Cumartesi
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    Hazırlıklar tamamlandı

    Hazırlıklar tamamlandı
    GALATASARAY dün yaptığı çalışmayla Aytemiz Alanyaspor karşılaşması hazırlıklarını tamamladı. İgor Tudor bugünkü maç öncesi takımı sezona başladığı 4-1-4-1 düzeniyle çalıştırdı.
    1. 25 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:26
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