Garry Rodrigues dönüyor

CİMBOM'un bu sezon puan kaybettiği 4 maçın 3'ünde Garry Rodrigues yedekti. Yeşil Burun Adalı futbolcu, Alanya maçıyla yine 11'e dönüyor. 26 yaşındaki kanat oyuncusu bu sezon 1 kez ağları sarstı. 2 kez de asist yaptı. Asistlerinin 2'si Gomis'e1 'i Tolga Ciğerci'ye. Tek golünü ise Trabzonspor'a attı.