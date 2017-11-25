 Garry Rodrigues dönüyor – Fotomaç – 25 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    25 Kasım 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Garry Rodrigues dönüyor

    Garry Rodrigues dönüyor
    CİMBOM'un bu sezon puan kaybettiği 4 maçın 3'ünde Garry Rodrigues yedekti. Yeşil Burun Adalı futbolcu, Alanya maçıyla yine 11'e dönüyor. 26 yaşındaki kanat oyuncusu bu sezon 1 kez ağları sarstı. 2 kez de asist yaptı. Asistlerinin 2'si Gomis'e1 'i Tolga Ciğerci'ye. Tek golünü ise Trabzonspor'a attı.
    1. 25 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:07
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Garry Rodrigues dönüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.