Galatasaray değer verdi

Bafe Gomis transfer döneminde Marsilya’dan hak ettiği saygıyı görmediğini, bu sebeple Aslan’ı seçtiğini söyledi

CİMBOM'un süper yıldızı Bafetimbi Gomis, SFR Sports'a konuştu. Fransız forvet "Elbette Galatasaray'ı seçtiğim için bir pişmanlığım yok. Marsilya'yı özlemiyorum. Transfer döneminde Marsilya bana hak ettiğim saygıyı göstermedi. Galatasaray bana çok iyi bir kontrat önerdi. Bundan da önemlisi İstanbul'a geldiğimden beri herkes çok sıcak davranıyor. Kariyerimin en mutlu günlerini geçiriyorum. Taraftarlar, teknik direktör ve başkan benim performansımdan mutlu" dedi.



ÇALIŞMAYA DEVAM

BAFETİMBİ Gomis, takımla yaptığı idmanların haricinde özel çalışmalarını sürdürüyor. 32 yaşındaki futbolcu fizik kalitesini yüksekte tutan bireysel hocasıyla günlük antrenmanlarına ara vermeden devam ediyor.