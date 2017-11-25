 Galatasaray değer verdi – Fotomaç – 25 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    25 Kasım 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Galatasaray değer verdi

    Galatasaray değer verdi

    Bafe Gomis transfer döneminde Marsilya’dan hak ettiği saygıyı görmediğini, bu sebeple Aslan’ı seçtiğini söyledi

    CİMBOM'un süper yıldızı Bafetimbi Gomis, SFR Sports'a konuştu. Fransız forvet "Elbette Galatasaray'ı seçtiğim için bir pişmanlığım yok. Marsilya'yı özlemiyorum. Transfer döneminde Marsilya bana hak ettiğim saygıyı göstermedi. Galatasaray bana çok iyi bir kontrat önerdi. Bundan da önemlisi İstanbul'a geldiğimden beri herkes çok sıcak davranıyor. Kariyerimin en mutlu günlerini geçiriyorum. Taraftarlar, teknik direktör ve başkan benim performansımdan mutlu" dedi.

    ÇALIŞMAYA DEVAM
    BAFETİMBİ Gomis, takımla yaptığı idmanların haricinde özel çalışmalarını sürdürüyor. 32 yaşındaki futbolcu fizik kalitesini yüksekte tutan bireysel hocasıyla günlük antrenmanlarına ara vermeden devam ediyor.
    1. 25 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:24
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Galatasaray değer verdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.