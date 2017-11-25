Galatasaray değer verdi
Bafe Gomis transfer döneminde Marsilya’dan hak ettiği saygıyı görmediğini, bu sebeple Aslan’ı seçtiğini söyledi
ÇALIŞMAYA DEVAM
BAFETİMBİ Gomis, takımla yaptığı idmanların haricinde özel çalışmalarını sürdürüyor. 32 yaşındaki futbolcu fizik kalitesini yüksekte tutan bireysel hocasıyla günlük antrenmanlarına ara vermeden devam ediyor.
- 25 Kasım 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:24
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Fener'e Isla müjdesi
Toplam 4
Yorum
BY MULLO BİZİ ŞENERİN ELİNDEN KURTARAN ADAM GİBİ ADAM BİRDE ADAM GİBİ ORTA YAPAN SOLBEK OLSA ÇOK DEHŞET OLACAK
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Mancini, Tosun'u istemedi!
Toplam 10
Yorum
o öle değil Cenk beşiktaşa gelmek için çok fedakarlık yaptı maaşından bonservisini ödedide geldi. gs bekle gelir marka östersınd fc dir !!! :)))))))))))
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Ocakta yolcu
Toplam 6
Yorum
zoppa denayer ve tolgaya verilen şans koray ve sinana verildimi bence koray denayerden sinan tolgadan çok daha kaliteli topçular!
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