Felipe Melo penaltıyı andı

TARAFTARIN sevgilisi Melo, 5 yıl önce Elazığ maçında son dakikada kurtardığı penaltı vuruşunu paylaştı. Brezilyalı futbolcu "O sezon ilk Pitbull sevincimi penaltı kurtardıktan sonra yapacağımı kim tahmin edebilirdi. Bu ve bunun gibi çok sayıda güzelliği ailemle birlikte Türkiye'de yaşadık" dedi. Taraftarlar çok beğendi