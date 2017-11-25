 Felipe Melo penaltıyı andı – Fotomaç – 25 Kasım 2017 ;
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    25 Kasım 2017, Cumartesi
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    Felipe Melo penaltıyı andı

    Felipe Melo penaltıyı andı
    TARAFTARIN sevgilisi Melo, 5 yıl önce Elazığ maçında son dakikada kurtardığı penaltı vuruşunu paylaştı. Brezilyalı futbolcu "O sezon ilk Pitbull sevincimi penaltı kurtardıktan sonra yapacağımı kim tahmin edebilirdi. Bu ve bunun gibi çok sayıda güzelliği ailemle birlikte Türkiye'de yaşadık" dedi. Taraftarlar çok beğendi
    1. 25 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:28
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