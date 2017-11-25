Dursun Özbek’ten teşekkür

GALATASARAY, Başakşehir'e 5-1 yenilince taraftarın A.Alanya maçına ilgisinin düşük olması bekleniyordu. Ancak aksine sarıkırmızılı taraftarlar biletlere adeta hücum etti. Yine en az 40 bin taraftar bekleniyor. Başkan Dursun Özbek de "Taraftara helal olsun. İyi günde kötü günde Galatasaray'a sahip çıkıyorlar" dedi.