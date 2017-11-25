 Bak sen şu Östersunds’a – Fotomaç – 25 Kasım 2017 ;
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    25 Kasım 2017, Cumartesi
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    Bak sen şu Östersunds’a

    Bak sen şu Östersunds’a
    CİMBOM elendiğinde 'köy takımı' denilen Östersunds, Avrupa'yı sallamayı devam ediyor. Avrupa Ligi grubunda önceki gün Zorya'yı 2-0 yenen İsveç ekibi bitime 1 hafta kala gruptan çıkmayı başardı. Aslan, Östersunds'a deplasmanda 2-0 yenilmiş, evinde 1-1 berabere kalarak elenmişti.
    1. 25 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:23
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