 Arda Turan Monaco’ya – Fotomaç – 25 Kasım 2017 ;
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    25 Kasım 2017, Cumartesi
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    Monaco’ya

    Arda Turan Monaco’ya
    SEZON başından sonra adı devre arası için de Galatasaray ile anılan Arda Turan'ın rotası büyük ihtimalle Fransa olacak. Geçtiğimiz hafta Barcelona yönetimiyle görüşüp ayrılmak istediğini söyleyen tecrübeli futbolcuya izin çıkmıştı. Taraftarlar Arda Turan transferine soğuk baktığı için yönetim de vazgeçmişti.
    1. 25 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:18
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