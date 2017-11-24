Galatasaray ile Alanya 3. randevuda

Galatasaray, Süper Lig’de bu hafta karşılaşacağı Aytemiz Alanyaspor ile bugüne kadar 2 kez karşı karşıya geldi ve sarı-kırmızılılar 2 maçtan da galip ayrılmayı başardı.

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, yarın saat 19.30'da Türk Telekom Stadyumu'nda Aytemiz Alanyaspor ile mücadele edecek. Ligde geride 12 haftada sarı-kırmızılılar, 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda topladığı 26 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Turuncu-yeşilliler ise 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyetle aldığı 17 puanla 10. sırada yer alıyor.



3. randevu

Galatasaray ile Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'de ilk kez geçtiğimiz sezon karşı karşıya geldi. İstanbul'da oynanan maçı 5-1 kazanan sarı-kırmızılılar, Alanya'da da rakibini 3-2 mağlup etti. Galatasaray, rakip fileleri 8 kez havalandırırken, Alanyaspor ise 3 defa gol sevinci yaşadı.



Derbi öncesi puan kaybı yaşamak istemiyor

Geçtiğimiz hafta deplasmanda Medipol Başakşehir'e karşı alınan 5-1'lik mağlubiyeti taraftarına ve camiaya unutturmak isteyen Galatasaray'da hedef Alanyaspor maçından 3 puanla ayrılmak. Sarı-kırmızılılar, turuncu-lacivertlilere karşı alacağı galibiyetle birlikte gelecek hafta deplasmanda oynayacağı Beşiktaş derbisine de moralli ve kayıpsız gitmek istiyor.



En golcü takımlar karşı karşıya gelecek

Süper Lig'de geride kalan 12 haftada Galatasaray ile Aytemiz Alanyaspor, gol yollarında gösterdikleri etkili performansla dikkatleri çekiyor. Sarı-kırmızılı takım, rakip filelere attığı 27 golle bu alanda zirvede yer alıyor. Turuncu-lacivertliler ise 25 golle Fenerbahçe ile ikinciliği paylaşıyor. Galatasaray'da Gomis, rakip filelere gönderdiği 12 gol ile takımını sırtlarken, gol krallığında da lider konumda bulunuyor.



Cezalı ve sınırdakiler

Galatasaray'da Aytemiz Alanyaspor karşılaşması öncesinde 2 futbolcusu sarı kart sınırında bulunurken, 2 futbolcusu da cezası nedeniyle takımını yalnız bırakacak. Sofiane Feghouli ile Fernando, cezalı olduklarını için forma giyemeyecek. Maicon ile Badou Ndiaye ise Beşiktaş derbisi öncesinde sınırda bulunan isimler.



Düdük Hüseyin Göçek'te

İki takım arasındaki mücadeleyi Hüseyin Göçek yönetecek. Göçek'in yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Mustafa Emre Eyisoy yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak Bahattin Şimşek görev alacak. Hüseyin Göçek bugüne kadar Galatasaray'ın 26 karşılaşmasında görev aldı. Sarı-kırmızılılar, bu müsabakaların 14'ünde galip gelirken, 5 kez de mağlup oldu. 7 maç ise berabere bitti. Gökçek, bu karşılaşmalarda Galatasaraylı futbolculara 54 sarı, 1 defa da kırmızı kart gösterdi. Hüseyin Göçek son olarak Galatasaray'ın 14 Mayıs 2017'de Gaziantepspor'u deplasmanda 2-1 yendiği mücadelede görev almıştı.