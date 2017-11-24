Galatasaray, Bülent Korkmaz’ı unutmadı
Galatasaray, efsane futbolcusu ve kaptanı Bülent Korkmaz’ın doğum gününü unutmadı.
Bülent Korkmaz, Galatasaray kariyerinde 1 UEFA Kupası, 1 UEFA Süper Kupası, 8 Süper Lig şampiyonluğu, 6 Türkiye Kupası, 5 Cumhurbaşkanlığı Kupası 2, Başbakanlık Kupası ve 6 TSYD Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.
- 24 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 14:01
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Muslera’ya ağır fatura!
Toplam 2
Yorum
asdf kaleci antrenöründe sıkıntı aramayın sakın !!
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Mancini, Tosun'u istemedi!
Toplam 3
Yorum
GÖKHAN S Galatasaray kulübü BEŞİKTAŞ ın kapısından döndü.Galatasaray kulubü BEŞİKTAŞ a önerildi FAkat taraftar ve yönetim bu tutumu şık bulmadı
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Mancini, Tosun'u istemedi!
Toplam 3
Yorum
GÖKHAN S O yüzden Cenk Beşiktaş ile anlaşırken Fenerbahçe iki katı para teklif etti gitmedi Cenk Ama galatasarayın kapısından döndü
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