 Galatasaray, Bülent Korkmaz’ı unutmadı – Fotomaç – 24 Kasım 2017 ;
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    24 Kasım 2017, Cuma
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    Galatasaray, Bülent Korkmaz’ı unutmadı

    Galatasaray, Bülent Korkmaz’ı unutmadı

    Galatasaray, efsane futbolcusu ve kaptanı Bülent Korkmaz’ın doğum gününü unutmadı.

    Korkmaz'ın doğum günü dolayısıyla sarı-kırmızılılar, sosyal medya hesabından kutlama mesajı yayınladı. Mesajda, "İyi ki doğdun büyük kaptan Bülent Korkmaz" ifadeleri kullanıldı.

    Bülent Korkmaz, Galatasaray kariyerinde 1 UEFA Kupası, 1 UEFA Süper Kupası, 8 Süper Lig şampiyonluğu, 6 Türkiye Kupası, 5 Cumhurbaşkanlığı Kupası 2, Başbakanlık Kupası ve 6 TSYD Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.

    1. 24 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 14:01
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