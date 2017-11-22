Galatasaray'ın yıldızı Bafetimbi Gomis, Kostas Mitroglou'yu transfer eden Marsilya yönetimini eleştirdi.
Galatasaray'da yeniden doğan Bafetimbi Gomis, eski kulübü Marsilya'yı topa tuttu. Kendisinin yerine Kostas Mitroglou'yu Benfica'dan 15 milyon Euro ödeyerek transfer eden Fransız kulübünü eleştiren yıldız golcü SFR Sport'a verdiği demeçte, "Ona saygım var ancak Mitroglou'nun benden iyi olduğunu düşünmüyorum. Benden üstün olmayan bir oyuncuyu aldılar ve bu sorgulanması gereken bir şey" ifadelerini kullandı.
Tecrübeli santrfor, sarı-kırmızılı takımda 14 resmi maçta 12 kez fileleri sarsmayı başarıdı. Marsilya formasıyla 7 resmi maça çıkan Yunan Mitroglou ise 2 kez gol atabildi. Galatasaray kulübü, Gomis için 2.5 milyon Euro bonservis bedeli ödedi, Mitroglou ise Marsilya'ya 15 milyon Euro'ya mal oldu.
- 22 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 17:33
-
TARİH BÖYLE YAZILIR
Toplam 23
Yorum
carsı sizde ailecek kınaya giderdiniz, :)
-
Fikret Orman: O takım rakibimiz olmasın!
Toplam 7
Yorum
karakartal sen bizi eleştireceğine elendiğiniz takımlara bak önce vardar mıydı östersunds mu? bize saydığın takımlar kendi liglerinde ya 1. yada 2.
-
Trabzonspor, Çalımbay ile yükselişte
Toplam 4
Yorum
ERAY TS Ben de buna taktım. Çocuk tam kendini göstermişken kulübeye oturttu. Son maçta oyuna bile almadı.
Gomis: Mitroglou benden iyi değil haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.