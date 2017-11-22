Gomis: Mitroglou benden iyi değil

Galatasaray'da yeniden doğan Bafetimbi Gomis, eski kulübü Marsilya'yı topa tuttu. Kendisinin yerine Kostas Mitroglou'yu Benfica'dan 15 milyon Euro ödeyerek transfer eden Fransız kulübünü eleştiren yıldız golcü SFR Sport'a verdiği demeçte, "Ona saygım var ancak Mitroglou'nun benden iyi olduğunu düşünmüyorum. Benden üstün olmayan bir oyuncuyu aldılar ve bu sorgulanması gereken bir şey" ifadelerini kullandı.

Tecrübeli santrfor, sarı-kırmızılı takımda 14 resmi maçta 12 kez fileleri sarsmayı başarıdı. Marsilya formasıyla 7 resmi maça çıkan Yunan Mitroglou ise 2 kez gol atabildi. Galatasaray kulübü, Gomis için 2.5 milyon Euro bonservis bedeli ödedi, Mitroglou ise Marsilya'ya 15 milyon Euro'ya mal oldu.