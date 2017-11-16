 Drogba dönüyor – Fotomaç – 16 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Kasım 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Drogba dönüyor

    Drogba dönüyor
    Lucescu'yu kulübün başına CEO olarak getirmek isteyen Dursun Özbek, bu hevesine ulaşamayınca geri adım atmıştı. Fakat A Spor'da katıldığı canlı yayında "futbol aklı" hedefinden vazgeçmediğini itiraf etmişti. O dönemde Başkan Özbek'in hedefinin eski göz ağrısı Mathias Sammer olduğu gündeme gelmişti. Ancak Başkan Özbek'in kafasındaki ismin Didier Drogba olduğu konuşulmaya başladı. Özbek'in gelecek yıl futbolu bırakacağını açıklayan Drogba'ya sportif direktörlük konusunu açtığı ve olumlu dönüş aldığı belirtildi. Başkanın mayıs ayında yeniden seçilmesi durumunda bu planını devreye sokacağı öğrenildi.
    1. 16 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:33
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Drogba dönüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.