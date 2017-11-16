Drogba dönüyor
- 16 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:33
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Kulüpler Birliği'nden yabancı sınırı açıklaması
Toplam 24
Yorum
HAKKI BAŞARISIZLIKLARINI ÖRTMEK İÇİN YABANCI KURALI.SEN DEMİYORSUN OYUNCU YETİŞTİREMİYORUM.YABANCILAR SUÇLU.
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Kulüpler Birliği'nden yabancı sınırı açıklaması
Toplam 24
Yorum
HAKKı Dünyanın gelişmiş liglerinde böyle bir sınırlama yok.Misal İspanya,İngiltere,İtalya,Almanya daha sayayım mı?
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Kulüpler Birliği'nden yabancı sınırı açıklaması
Toplam 24
Yorum
HAKKI Gidin siz ekonomi ile uğraşın.Burnunuzu futbola sokmayın.Futbolu yabancı kuralı ile kalitesiz hale getirmeyin.
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