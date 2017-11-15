 Tolga Ciğerci forma bekliyor – Fotomaç – 15 Kasım 2017 ;
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    15 Kasım 2017, Çarşamba
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    Tolga Ciğerci forma bekliyor

    Tolga Ciğerci forma bekliyor
    Sakatlığı nedeniyle A Milli Futbol Takımı kadrosundan çıkarılan Tolga Ciğerci'nin iyi durumda olduğu belirtildi. Başarılı orta saha, İgor Tudor görev vermesi halinde Medipol Başakşehir karşılaşmasında sahadaki yerini alacak.
    1. 15 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:41
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