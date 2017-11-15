 Millilere özel ilgi – Fotomaç – 15 Kasım 2017 ;
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    15 Kasım 2017, Çarşamba
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    Millilere özel ilgi

    Millilere özel ilgi
    Cumartesi akşamı Başakşehir'e konuk olacak olan Galatasaray bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. İdmana milli takımdan dönen futbolcular da katılırken; Belhanda, Selçuk İnan ve Serdar Aziz'in takımdan ayrı özel çalışma yaptıkları bildirildi. Tudor yönetimindeki antrenmanda diğer oyuncular topa sahip olma, baskı ve koşu çalışmalarının ardından çift kale maç oynadıkları öğrenildi.
    1. 15 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:48
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