Millilere özel ilgi

Cumartesi akşamı Başakşehir'e konuk olacak olan Galatasaray bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. İdmana milli takımdan dönen futbolcular da katılırken; Belhanda, Selçuk İnan ve Serdar Aziz'in takımdan ayrı özel çalışma yaptıkları bildirildi. Tudor yönetimindeki antrenmanda diğer oyuncular topa sahip olma, baskı ve koşu çalışmalarının ardından çift kale maç oynadıkları öğrenildi.