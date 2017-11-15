 Canlar buluştu – Fotomaç – 15 Kasım 2017 ;
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    15 Kasım 2017, Çarşamba
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    Canlar buluştu

    Canlar buluştu

    Yasin, milli yıldızları kahvaltıda ağırladı

    Galatasaray'ın tecrübeli isimlerinden Yasin Öztekin, Arnavutluk maçının ardından dün sabah gurbetçi oyuncuları ağırladı. Milli Takımın gurbetçi oyunculardan Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman ve Yunus Mallı'yı sabah kahvaltısında ağırlayan Yasin, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafa "Canlar gelmiş" notunu düştü. Fotoğraf büyük ilgi topladı.
    1. 15 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:39
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