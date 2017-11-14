Galatasaray'dan bedelli sermaye artırımı

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada şirketin kayıtlı sermaye sistemine tabi olup, ana sözleşmemizin 7. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, 540 milyon TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak kaydı ile 108 milyon olan çıkarılmış sermayesinin bedelli karşılanmak suretiyle 432 milyon TL arttırılarak 540 milyon TL'ye çıkarılmasına karar verildiği bildirildi.