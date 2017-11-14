Galatasaray'dan bedelli sermaye artırımı
Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ, 108 milyon TL olan sermayesini yüzde 400 bedelli artırarak 540 milyon TL'ye yükseltmeye karar verdi.
Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada şirketin kayıtlı sermaye sistemine tabi olup, ana sözleşmemizin 7. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, 540 milyon TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak kaydı ile 108 milyon olan çıkarılmış sermayesinin bedelli karşılanmak suretiyle 432 milyon TL arttırılarak 540 milyon TL'ye çıkarılmasına karar verildiği bildirildi.
- 14 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 22:19
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Berkay'ı da Almanlara kaptırıyoruz
Toplam 11
Yorum
ckasimay en cok ben kiziyordum ama simdi degil cünkü Türkiye bölücülük yapiyor , Bundesliga da oynayanlar Türk Milli takimina giremiyor.
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Kocaman'dan Volkan Demirel kararı
Toplam 15
Yorum
tg kararsiz kazim
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Kartal'da 4 isim yolcu
Toplam 5
Yorum
bjk bunlara alıcı bulunamıyorsa, beşiktaşa yakın bir kulüpte oynamalarına izin verinki,belki bazıları devamlı oynayarak form tutabilir.
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