Aslan'a Tolga müjdesi
Galatasaray'da sezona flaş bir başlangıç yapan ve Bafetimbi Gomis'in ardından takımın en golcü oyuncusu olan Tolga Ciğerci'den gelen haber teknik heyeti rahatlattı.
Serdar'ın yokluğunda Maicon'un partnerinin Denayer olmasına kesin gözüyle bakılırken, hücumda ise Belhanda'nın yanında Garry Rodrigues ve Tolga Ciğerci'nin forma giymesi bekleniyor. Orta alanda Fernando'nun yanında cezasını tamamlayan Ndiaye'ye forma verecek olan Hırvat teknik adam oyuncularını rakibin hızlı hücumları ve orta alanda yapılabilecek top kayıpları konusunda sık sık uyarıyor.
- 14 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 14:51
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