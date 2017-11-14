 Aslan'a Tolga müjdesi – Fotomaç – 14 Kasım 2017 ;
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    14 Kasım 2017, Salı
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    Aslan'a Tolga müjdesi

    Aslan'a Tolga müjdesi

    Galatasaray'da sezona flaş bir başlangıç yapan ve Bafetimbi Gomis'in ardından takımın en golcü oyuncusu olan 'den gelen haber teknik heyeti rahatlattı.

    Gençlerbirliği mücadelesinde ayağına darbe alan 'nin, Tudor'un şans vermesi durumunda Medipol Başakşehir deplasmanında oynayabilecek durumda olduğu öğrenildi. Galatasaray'da Trabzonspor maçında gördüğü kırmızı kartın ardından 3 maç ceza alan Sofiane Feghouili ve Gençlerbirliği mücadelesinde sarı kart görerek cezalı duruma düşen Serdar Aziz dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

    Serdar'ın yokluğunda Maicon'un partnerinin Denayer olmasına kesin gözüyle bakılırken, hücumda ise Belhanda'nın yanında Garry Rodrigues ve 'nin forma giymesi bekleniyor. Orta alanda Fernando'nun yanında cezasını tamamlayan Ndiaye'ye forma verecek olan Hırvat teknik adam oyuncularını rakibin hızlı hücumları ve orta alanda yapılabilecek top kayıpları konusunda sık sık uyarıyor.
    1. 14 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 14:51
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