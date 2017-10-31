Usta yazarlar, Igor Tudor'u değerlendirdi.

Rıdvan Dilmen: Kaldıramıyor

Hiç puan durumunu bilmeyen birisi bu maça gelse, maç oynanıyor. Oyunun her dakikasında 'siz şaka mı yapıyorsunuz' der yanındakine. Bir tanesinin 23 puanı var. Diğerinin 9 puanı var. Galatasaray 9. hafta itibariyle sert maçlara girdi. Tudor geçen sezon da sert maçlarda kazanamadı. Başakşehir'e karşı da yenildi. Büyük maçlarda Tudor sınıfı geçemedi."



Ahmet Çakar: Gomis çıkar mı?

Galatasaray'ı iki haftadır ciddi diyebileceğimiz rakipler karşısında şaşkınlıkla izliyoruz. Toplamda 5 puan kaybettiler ve buldukları gol ve gol pozisyonu sayısı birkaçı geçmez. Üstelik dün gece futbol adına ortaya koskoca bir sıfır koydular. Bafetimbi Gomis'in oyundan alınması büyük hata. Ne kadar kötü de oynasa bir an gelir, Gomis'in vuruş tekniğine ya da fırsatçılığına ihtiyaç duyabilirsin



Erman Toroğlu: Tam bir fiyasko

Tudor'dan Galatasaray'a teknik direktör olmaz. Yolların ayrılması lazım. Çünkü Galatasaray Teknik Direktörü eğer böyle cümleler kurup konuşuyorsa, 'yürü lan git oradan' derim. Ne tarafından bakarsan bak fiyasko. Eğer kendi inanıyorsa adam değilim. Kendi inanmıyor söylediğine. Sanane Trabzon'un oyunundan. 60 metre top atar isteseler. Sen kendi takımına baksana."



Levent Tüzemen: Bilic gibi olur

Tudor'un teknik direktörlüğünde Galatasaray asla şampiyon olamaz... Çünkü Hırvat teknik adamın bilgi ve becerisi bir maça farklılığını koyabilecek kalite ve kapasitede değil. Tudor'dan, sadece iyi bir kondisyoner olur. Bu gidişle İgor Tudor da Beşiktaş'ı çalıştıran vatandaşı Bilic gibi derbi kazanamadan Türkiye'den ayrılır."