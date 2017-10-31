 Dinlenmeden antrenmana – Fotomaç – 31 Ekim 2017 ;
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    31 Ekim 2017, Salı
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    Dinlenmeden antrenmana

    Dinlenmeden antrenmana
    TRABZON'dan uçağın 1 saat rötarlı kalkması ve olumsuz hava koşulları nedeniyle gece 02.30'da İstanbul'a dönebilen Galatasaray'da İgor Tudor oyunculara acımadı... Hırvat teknik direktör, aşırı yorgun olmalarına rağmen dün akşamki idmanı iptal etmedi ve oyuncularına Florya'da bir nevi ceza idmanı yaptırdı. Futbolcuların oldukça moralsiz olduğu dikkat çekti.
    1. 31 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:02
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