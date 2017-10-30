 U21 maçı G.Saray’ın – Fotomaç – 30 Ekim 2017 ;
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    30 Ekim 2017, Pazartesi
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    U21 maçı G.Saray’ın

    U21 maçı G.Saray’ın
    GENÇLERİN derbisinde gülen Galatasaray oldu. Galatasaray U21 Takımı, Trabzonspor U21 Takımı'nı deplasmanda Barış (2) ve Gökhan'ın (P) golleriyle 3-0 mağlup etti. Galatasaray U21 puanını 20'ye çıkarırken, Trabzonspor U21, 13 puanda kaldı.
    1. 30 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:30
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