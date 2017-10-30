U21 maçı G.Saray’ın

GENÇLERİN derbisinde gülen Galatasaray oldu. Galatasaray U21 Takımı, Trabzonspor U21 Takımı'nı deplasmanda Barış (2) ve Gökhan'ın (P) golleriyle 3-0 mağlup etti. Galatasaray U21 puanını 20'ye çıkarırken, Trabzonspor U21, 13 puanda kaldı.