İki değişiklik yaptı

Galatasaray'da Fenerbahçe derbisinin 11'ine göre 2 değişiklik yapıldı. Kart cezalısı Belhanda'nın yerine Selçuk İnan, yedek kulübesinde oturtulan Serdar Aziz'in yerine ise Martin Linnes 11'de görev aldı. Linnes, Trabzonspor maçıyla 2 hafta sonra formasına kavuştu.