 İki değişiklik yaptı – Fotomaç – 30 Ekim 2017 ;
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    30 Ekim 2017, Pazartesi
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    İki değişiklik yaptı

    İki değişiklik yaptı
    Galatasaray'da Fenerbahçe derbisinin 11'ine göre 2 değişiklik yapıldı. Kart cezalısı Belhanda'nın yerine Selçuk İnan, yedek kulübesinde oturtulan Serdar Aziz'in yerine ise Martin Linnes 11'de görev aldı. Linnes, Trabzonspor maçıyla 2 hafta sonra formasına kavuştu.
    1. 30 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:01
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