Gomis niye çıkar
Galatasaray’a geldiği günden beri büyük maç kazanamayan Tudor, Trabzonspor önünde de sınıfta kaldı... 62. dakikada skor 1-0’ken 9 gollü Gomis’i çıkarıp, golü bulunmayan Eren’i alan genç hoca taraftarları çıldırttı
Korkak bir futbol oynattı
Taraftarlar, Tudor'un Trabzon'da hücum futbolunu tercih etmemesi nedeniyle öfkeliydi. Sosyal medyada, "Tudor takımı Trabzon'da korkak oynattı. Bu hocayla asla ileri gidemeyiz" yorumları yapıldı. Galatasaray bir ilki başardı!
Galatasaray bir ilki başardı!
G.Saray taraftarı, özellikle ilk yarıdaki futbolu eleştirdi. G.Saray 2014/15 sezonunun başından bu yana ligde ilk kez bir maçın ilk yarısını şut atamadan tamamladı. Cimbom ikinci yarıda da vasatı aşamadı. 5 derbide sadece 1 golü var
5 derbide sadece 1 golü var
Cimbom'da Hırvat teknik adam Igor Tudor'un büyük maçlardaki performansı da düşündürücü. Hırvat teknik adam, 5. derbi maça çıktı ama bu maçlarda galibiyet alamadı. Tudor'un takımı 5 maçta 1 gol attı.
- 30 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:47
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Trabzonspor - G.Saray maçında kırmızı kartlar havada uçuştu!
Toplam 14
Yorum
LALA34 TRABZONUN YEDEKLERİ BİLE EZDİ RESMEN. AHAHAHAHAHAHA :))))))
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Dilmen'den Tudor'a eleştiri: Aykut Kocaman...
Toplam 7
Yorum
LALA34 TRABZONUN YEDEKLERİ BİLE EZDİ RESMEN. AHAHAHAHAHAHA :))))))
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Tudor'dan Çalımbay'a gönderme
Toplam 27
Yorum
LALA34 TRABZONUN YEDEKLERİ BİLE EZDİ RESMEN. AHAHAHAHAHAHA :))))))
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