Gomis niye çıkar

Galatasaray’a geldiği günden beri büyük maç kazanamayan Tudor, Trabzonspor önünde de sınıfta kaldı... 62. dakikada skor 1-0’ken 9 gollü Gomis’i çıkarıp, golü bulunmayan Eren’i alan genç hoca taraftarları çıldırttı

G.Saray taraftarı Igor Tudor'un dünkü yönetimi sonrası adeta çıldırdı... Sarı-Kırmızılı taraftarlar, takımın en büyük gücü olan Gomis'in oyundan alınıp Eren Derdiyok'un sahaya sürülmesi sonrası Tudor'a büyük tepki gösterdi. Galatasaray taraftarı, 9 gollü Gomis'in çıkıp hiç golü olmayan Eren'in oyuna alınmasına isyan etti.



Korkak bir futbol oynattı

Taraftarlar, Tudor'un Trabzon'da hücum futbolunu tercih etmemesi nedeniyle öfkeliydi. Sosyal medyada, "Tudor takımı Trabzon'da korkak oynattı. Bu hocayla asla ileri gidemeyiz" yorumları yapıldı. Galatasaray bir ilki başardı!



Galatasaray bir ilki başardı!

G.Saray taraftarı, özellikle ilk yarıdaki futbolu eleştirdi. G.Saray 2014/15 sezonunun başından bu yana ligde ilk kez bir maçın ilk yarısını şut atamadan tamamladı. Cimbom ikinci yarıda da vasatı aşamadı. 5 derbide sadece 1 golü var



5 derbide sadece 1 golü var

Cimbom'da Hırvat teknik adam Igor Tudor'un büyük maçlardaki performansı da düşündürücü. Hırvat teknik adam, 5. derbi maça çıktı ama bu maçlarda galibiyet alamadı. Tudor'un takımı 5 maçta 1 gol attı.