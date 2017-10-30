Galatasaraylı futbolculardan imalı paylaşım
Trabzonspor'un Slovak orta sahası Matus Bero'nun Fernando'ya yaptığı hareket tartışma konusu oldu
Maçın henüz ilk yarısında durum 0-0'ken Brezilyalı orta sahaya sert bir müdahalede bulunan Bero kart görmedi.
Galatasaray'ın iki yıldızı Muslera ve Maicon da maçtan sonra o anın fotoğrafını, "Az daha topu alıyordu" başlığıyla paylaştılar.
- 30 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:41
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Trabzonspor - G.Saray maçında kırmızı kartlar havada uçuştu!
Toplam 14
Yorum
LALA34 TRABZONUN YEDEKLERİ BİLE EZDİ RESMEN. AHAHAHAHAHAHA :))))))
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Dilmen'den Tudor'a eleştiri: Aykut Kocaman...
Toplam 7
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LALA34 TRABZONUN YEDEKLERİ BİLE EZDİ RESMEN. AHAHAHAHAHAHA :))))))
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Tudor'dan Çalımbay'a gönderme
Toplam 27
Yorum
LALA34 TRABZONUN YEDEKLERİ BİLE EZDİ RESMEN. AHAHAHAHAHAHA :))))))
Galatasaraylı futbolculardan imalı paylaşım haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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