 Galatasaraylı futbolculardan imalı paylaşım – Fotomaç – 30 Ekim 2017 ;
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    30 Ekim 2017, Pazartesi
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    Galatasaraylı futbolculardan imalı paylaşım

    Galatasaraylı futbolculardan imalı paylaşım

    Trabzonspor'un Slovak orta sahası Matus Bero'nun Fernando'ya yaptığı hareket tartışma konusu oldu

    Maçın henüz ilk yarısında durum 0-0'ken Brezilyalı orta sahaya sert bir müdahalede bulunan Bero kart görmedi.

    Galatasaray'ın iki yıldızı ve Maicon da maçtan sonra o anın fotoğrafını, "Az daha topu alıyordu" başlığıyla paylaştılar.



    1. 30 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:41
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