 Galatasaray’ı çıldırtan pozisyon – Fotomaç – 30 Ekim 2017 ;
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    30 Ekim 2017, Pazartesi
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    Galatasaray’ı çıldırtan pozisyon

    Galatasaray’ı çıldırtan pozisyon

    33. dakikada Bero’nun Fernando’ya yaptığı faule kart çıkmayınca Galatasaraylılar çıldırdı

    DÜNKÜ derbinin 33. dakikasında Trabzonsporlu Bero, Galatasaraylı Fernando'ya çok sert bir müdahalede bulundu. Bu pozisyondan sonra Sarı-Kırmızılı oyuncular kırmızı kart beklediler. Ancak hakem bu pozisyonda sarı kart bile göstermedi. Pozisyonda sakatlanan Fernando, saha içindeki tedavisinin ardından oyuna devam etti. Bero'nun Fernando'ya müdahalesi sosyal medyada da tartışıldı. Maç sonrası Muslera ve Maicon pozisyonun fotoğrafını paylaşarak hakemi eleştirdi.
    1. 30 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:11
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