Bize yakışmadı

“Bize yakışmayacak bir futbol oynadık. Kartlarda sinirlerimize hakim olmalıydık ama bu profesyonelliği gösteremedik. Çok fazla da pas hatası yapınca takım bütünlüğümüz bozuldu.”

G.SARAY Teknik Direktörü İgor Tudor, Trabzonspor karşısında alınan yenilgiyi pas hatalarına bağladı. G.Saray'a yakışmayacak derecede kötü bir oyun ortaya koyduklarını vurgulayan Tudor, "Çıkış arayan rakibimiz karşısında yeterli direnci gösteremedik. Sezon başından beri oynadığımız futbola yakışmayacak bir oyun ortaya koyduk. Çok fazla pas hatası yapınca takım bütünlüğümüz de bozuldu. Trabzon da bu hatalarımızdan faydalandı. İyi bir takıma karşı oynadık. Böyle maçlar zor günler geçiren camialar tarafından fırsat olarak görünür ve onlar da bunu iyi değerlendirdi" dedi.



MİLLİ ARADAN KUVVETLİ DÖNERİZ

TUDOR, Feghouli ve Ndiaye'nin kırmızı kartla takımı eksik bırakmalarını sinirlerine hakim olamamakla açıkladı. Hırvat teknik adam, "Rakibimiz maça hırslı başladı ve topa agresif oynadı. Biz bu oyuna gelmemeliydik. Sinirlerimize hakim olmalıydık. Takım olarak gerekli direnci de gösteremedik. Usta ayaklarımız olmasına rağmen oyunun kontrolünü sağlayamadık. Bu da bize hücum oarak geri döndü. Ama yine de liderlik koltuğundayız ve bu baskıyla baş edebilecek oyuncu kalitesine sahibiz. Milli araya moralsiz girsek de kuvvetli bir şekilde dönüş yapacağımıza inanıyorum" diye konuştu.



