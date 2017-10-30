Bize yakışmadı
“Bize yakışmayacak bir futbol oynadık. Kartlarda sinirlerimize hakim olmalıydık ama bu profesyonelliği gösteremedik. Çok fazla da pas hatası yapınca takım bütünlüğümüz bozuldu.”
MİLLİ ARADAN KUVVETLİ DÖNERİZ
TUDOR, Feghouli ve Ndiaye'nin kırmızı kartla takımı eksik bırakmalarını sinirlerine hakim olamamakla açıkladı. Hırvat teknik adam, "Rakibimiz maça hırslı başladı ve topa agresif oynadı. Biz bu oyuna gelmemeliydik. Sinirlerimize hakim olmalıydık. Takım olarak gerekli direnci de gösteremedik. Usta ayaklarımız olmasına rağmen oyunun kontrolünü sağlayamadık. Bu da bize hücum oarak geri döndü. Ama yine de liderlik koltuğundayız ve bu baskıyla baş edebilecek oyuncu kalitesine sahibiz. Milli araya moralsiz girsek de kuvvetli bir şekilde dönüş yapacağımıza inanıyorum" diye konuştu.
- 30 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:03
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Trabzonspor - G.Saray maçında kırmızı kartlar havada uçuştu!
Toplam 14
Yorum
LALA34 TRABZONUN YEDEKLERİ BİLE EZDİ RESMEN. AHAHAHAHAHAHA :))))))
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Dilmen'den Tudor'a eleştiri: Aykut Kocaman...
Toplam 7
Yorum
LALA34 TRABZONUN YEDEKLERİ BİLE EZDİ RESMEN. AHAHAHAHAHAHA :))))))
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Tudor'dan Çalımbay'a gönderme
Toplam 27
Yorum
LALA34 TRABZONUN YEDEKLERİ BİLE EZDİ RESMEN. AHAHAHAHAHAHA :))))))
Bize yakışmadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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