İşte Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin sonucu

Fenerbahçe Doğuş, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında deplasmanda karşılaştığı Galatasaray Odeabank'ı 83-62'lik skorla mağlup etti.

Karşılaşmaya Galatasaray; Renfroe, Hopson, Hardy, Ege ve Hendrix ile, Fenerabahçe ise Sinan, Melih, Guduric, Melli ve Ahmet ilk 5'i ile başladı. Sarı-lacivertliler, Melih, Guduric ile dış atışlardan, Ahmet ile de pota altından kazandığı basketler ile skor çift hanelere çıkardı (3-13). Mola dönüşü hücumda istediği ritmi yakalayan sarı-kırmızılılar Hopson Summe ve Hardy ile 7-0'lık seri yakaladı (10-13). Son dakikalarda Sloukas ve Guduric'in sayılarla Fenerbahçe periyodu 21-12 önde tamamladı.

Karşılıklı basketlerle başlayan ikinci periyotta Hendrix ve Renfrou ile sayılar bulan sarı-kırmızılılar, farkı azalttı (20-26). Sloukas ve Thompson basketleri Fenerbahçe, periyodun bitimine 4 dakika 49 saniye kala skoru 33-24 yaptı. Savunmada sarı-kırmızılıları durduran Fenerbahçe, Thompson ve Wanamaker'ın sayılarıyla devreye 43-31 önde girdi.

Üçüncü periyoda hücumda hızlı başlayan sarı-lacivertliler, Sinan, Melih ve Guduric'in basketleri başladı ve periyodun bitimine 5 dakika 46 saniye kala farkı 15'e çıkardı (34-49). Egehan'ın son saniye 3'lü ile periyodu 63-40 önde tamamladı.

Son periyotta Galatasaray Odeabank, Christmas ve Hopson'ı basketleri başladı (46-65). Periyodun geri kalan dakikalarında sarı-kırmızılıların geri dönmesine izin vermeyen Fenerbahçe Doğuş, parkeden 83-62'lik skorla galip ayrıldı. Bu sonuçla sarı-lacivertliler ligdeki 3. galibiyetini elde ederken, sarı-kırmızılılar ise 2. mağlubiyetini aldı. Karşılaşmanın en skoreri 18 sayı ile Fenerbahçe'den Guduric olurken, Galatasaray'da ise Renfroe 13 sayı ile takımına katkıda bulundu.

Sinan Güler ilk kez eski takımına karşı

Fenerbahçe Doğuş'un milli basketbolcusu Sinan Güler, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasındaki maç ile eski takımı Galatasaray Odeabank'a karşı il kez oynadı.

Fenerbahçe Doğuş, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray OB'a konuk oldu. Mücadele sarı-lacivertlilerin başarılı basketbolcusu Sinan Güler için ayrı bir anlam da taşıdı. Güler, bu yaz transfer döneminde Galatasaray'dan, Fenerbahçe'ye geçmişti. 34 yaşındaki basketbolcu, mücadeleye ilk 5'te çıktı ve 27 dakika 20 saniye süre aldı. Yıldız oyuncu, karşılaşmayı da 2 sayı, 8 ribaund ile tamamladı.

Sinan Güler, 2012-2013 sezonunda transfer olduğu Galatasaray OB'tan bu yaz döneminde ayrılmıştı.

6 maçtır Fenerbahçe kazanıyor

Fenerbahçe Doğuş, Galatasaray Odeabank derbisinden üst üste 6. kez galip ayrıldı.

Fenerbahçe, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 4. haftasında Sinan Erdem Spor Salonu'nda Galatasaray Odebank ile karşılaştı. Müsabakayı sarı-lacivertliler, skorla kazandı. Bu galibiyet ile Fenerbahçe, Galatasaray'a karşı yenilmez serisini sürdürdü. Sarı-kırmızılılar, Fener'i en son 29 Mayıs 2016 oynanan lig maçında 65-63'lük skorla mağlup etmişti. Bu süreçten itibaren oynan 3 lig, 2 THY Euroleague karşılaşmasında gülen taraf Fenerbahçe olmuştu.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan son 6 karşılaşmanın sonuçları şöyle: